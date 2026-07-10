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ABD Cezayir’den filmaşin ithalatına yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 10 Temmuz 2026 10:42:43 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Cezayir’den ithal filmaşine yönelik 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan incelemede üretici ve ihracatçıların teşvik aldığı yönünde ön tespitte bulundu.

Bakanlık SPA Algerian Qatar Steel (AQS) için geçici teşvik oranını %73,33 olarak belirlerken, diğer tüm şirketler için de aynı oranı tespit etti. AQS’nin soruşturmaya katılmaması ve Cezayir hükümetinin bakanık tarafından talep edilen bilgileri sunmaması nedeniyle söz konusu oran tamamen olumsuz çıkarımlar içeren mevcut verilere dayanılarak hesaplandı.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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