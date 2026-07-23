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ABD, Çin'den boru ve profil ithalatına geçici telafi edici vergi uygulayacak

Perşembe, 23 Temmuz 2026 10:56:27 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen ince etli dikdörtgen boru ve profile uygulanan telafi edici vergiye ilişkin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Çinli ince etli dikdörtgen boru ve profil üreticileri ile ihracatçılarına teşvik sağlandığı ön tespitinde bulundu.

Bakanlık incelemedeki tek zorunlu taraf olan Hangzhou Ailong Metal Products Co., Ltd. (Hangzhou Ailong) için teşvik oranını geçici olarak %76,07 seviyesinde belirledi. İlk soruşturma kapsamında belirlenen diğer tüm şirketler için geçerli oran ise %15,28 seviyesinde kalmaya devam etti. Bakanlık ayrıca inceleme döneminde soruşturma konusu ürüne ilişkin incelenebilir satışı bulunmayan 40 şirket için incelemeyi iptal etti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7306.61.50.00 ve 7306.61.70.60 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Ticari Profil Boru Borular Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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Kalınlık:  2 - 20 mm
Kenar Uzunluğu1:  20 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  6.000 - 12.000 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
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Kalınlık:  2 - 20 mm
Kenar Uzunluğu1:  20 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  6.000 - 12.000 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
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Kenar Uzunluğu1:  8 - 100 mm
Kenar Uzunluğu2:  8 - 100 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
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