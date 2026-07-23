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ABD, Fransa'dan boyuna kesme levha ithalatına yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 23 Temmuz 2026 10:42:46 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Fransa'dan ithal edilen boyuna kesme levhaya uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Mayıs 2024-30 Nisan 2025 dönemini kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Dillinger France S.A.'nın (Dillinger) inceleme döneminde soruşturma konusu ürünleri normal değerinin altında satmadığını tespit etti. Buna göre şirket için ağırlıklı ortalama damping marjı %0 olarak belirlendi.

Diğer tüm şirketler için geçerli antidamping vergisi oranı ise %6,15 seviyesinde bulunuyor.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlanmasını takip eden 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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