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AB’den Türkiye’nin hidrojen projesine finansman

Cuma, 20 Haziran 2025 13:48:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada AB’nin, Türkiye’nin yeşil ve düşük karbonlu hidrojen ekosistemini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla 3 milyon €’luk teknik yardım projesi başlattığını duyurdu. BOTAŞ, projenin ana faydalanıcısı olacak.

“Türkiye’de Yeşil ve Düşük Karbonlu Hidrojenin Güçlendirilmesi” adlı proje, kurumsal kapasitenin artırılmasını, hidrojen konusunda teknik bilgi ve eğitim verilmesini, teknik destek sunulmasını ve rapor, çalışma ve analiz hazırlanmasını amaçlıyor. Ayrıca BOTAŞ’ın mevcut altyapısının hidrojen depolamaya uygunluğunu değerlendirecek ve hidrojen ana şebeke planı hazırlayacak.

Bu kapsamda AB, Finansman ve İhaleler Portalı’nda söz konusu proje için ihale açtı. İhalede teklif gönderilmesi için belirlenen son tarih 15 Temmuz olarak açıklandı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Karbonsuzlaşma 

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