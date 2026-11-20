Çelik üreticisi Erdemir, düşük emisyonlu üretim stratejisi kapsamında karbon yakalama teknolojilerinin geliştirilmesi ve sanayide uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla yerel teknoloji girişimi HELIOS Bilim ve Teknoloji A.Ş. ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında duyurulan anlaşmanın, HELIOS'un karbon yakalama çözümlerinin sanayi ölçeğinde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, potansiyel iş birliği alanlarının belirlenmesini ve gelecekte ticarileştirilmesinin desteklenmesini amaçladığı bildirildi.

Karbon yakalama teknolojileri Erdemir'in düşük emisyonlu üretim stratejisinin bir parçası

Erdemir, karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerinin, enerji verimliliği çalışmaları, alternatif enerji kaynakları ve düşük karbonlu üretim teknolojilerinin yanı sıra çelik gibi karbon yoğun sektörlerde emisyonları azaltmanın uzun vadeli yollarından biri olarak görüldüğünü dile getirdi. İş birliği kapsamında Erdemir ve HELIOS, girişimin karbon yakalama çözümlerinin endüstriyel süreçlerdeki potansiyel uygulamalarını değerlendirerek bu çözümlerin teknolojik gelişimini desteklemeyi ve ticari ölçekte uygulanabilirliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza İsmail Doğan, sanayinin karbonsuzlaştırılmasının çelik üreticileri, teknoloji geliştiricileri ve diğer paydaşlar arasında iş birliği gerektirdiğini vurguladı. Öte yandan HELIOS Genel Müdürü Gizem Uysal, karbon yakalama çözümlerinin teknolojik gelişimini ve daha büyük ölçeklerde uygulanmasını hızlandırmak için gerçek endüstriyel çalışma koşullarında test edilmesinin önemine dikkat çekti.