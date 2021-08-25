ABD'de yeni konut satışları Temmuz ayında %1 arttı

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 11:59:11 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 708.000 adet oldu.

Bu rakam, revize edilmiş haliyle 701.000 adet olan Haziran ayı satış rakamlarının %1 üzerinde bulunurken, 972.000 adet olan 2020 yılı Temmuz ayı rakamlarının ise %27,2 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 390.500$ olurken, ortalama satış fiyatı ise 446.000$ seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayı sonunda, satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 367.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 6,2 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.