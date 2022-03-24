ABD'de yeni konut satışları Şubat ayında %2 düştü

Perşembe, 24 Mart 2022 09:17:52 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 772.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 788.000 adet olan Ocak ayı satış rakamlarının %2 ve 823.000 adet olan 2021 yılı Şubat ayı rakamlarının ise %6,2 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 511.000$ seviyesinde yer aldı.

Şubat sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 407.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 6,3 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.