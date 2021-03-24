ABD'de yeni konut satışları Şubat ayında %18,2 düştü

Çarşamba, 24 Mart 2021 10:53:08 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Şubat ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 775.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 948.000 adet olan Ocak ayı satış rakamlarının %18,2 altında yer alırken, 716.000 adet olan 2020 yılı Şubat ayı rakamlarının %8,2 üzerinde bulunuyor.

Bu yıl Şubat ayında ortalama yeni konut satış fiyatları 416.000$ oldu.

Şubat ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının 312.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 4,8 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.