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ABD’de yeni konut satışları Ocak ayında %7,2 yükseldi

Pazartesi, 27 Şubat 2023 09:16:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 670.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 625.000 adet olan Aralık ayı satış rakamlarının %7,2 üzerinde ve 831.000 adet olan 2022 yılı Ocak ayı rakamlarının ise %19,4 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda ortalama yeni konut satış fiyatları 474.400$ seviyesinde yer aldı.

Ocak sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 439.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 7,9 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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