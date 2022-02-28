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ABD'de yeni konut satışları Ocak ayında %4,5 düştü

Pazartesi, 28 Şubat 2022 09:23:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 801.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 839.000 adet olan Aralık ayı satış rakamlarının %4,5 ve 993.000 adet olan 2021 yılı Ocak ayı rakamlarının ise %19,3 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 496.900$ seviyesinde yer aldı.

Ocak sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 406.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 6,1 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD  inşaat  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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