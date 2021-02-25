ABD'de yeni konut satışları Ocak ayında %4,3 arttı

Perşembe, 25 Şubat 2021 09:48:20 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Ocak ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 923.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 885.000 adet olan Aralık ayı satış rakamlarının %4,3 üzerinde yer alırken, 774.000 adet olan 2020 yılı Ocak ayı rakamlarının %19,3 üzerinde bulunuyor.

Bu yıl Ocak ayında ortalama yeni konut satış fiyatları 408.800$ oldu.

Ocak ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının 307.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 4 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.