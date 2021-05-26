ABD'de yeni konut satışları Nisan ayında %5,9 düştü

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 11:39:29 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Nisan ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 863.000 adet oldu.

Bu rakam, revize edilmiş haliyle 917.000 adet olan Mart ayı satış rakamlarının %5,9 altında yer alırken, 582.000 adet olan 2020 yılı Nisan ayı rakamlarının %48,3 üzerinde bulunuyor.

Bu yıl Nisan ayında ortalama yeni konut satış fiyatları 372.400$ olurken, ortalama satış fiyatı ise 435.400$ seviyesinde yer aldı.

Nisan ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 316.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 4,4 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.