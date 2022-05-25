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ABD'de yeni konut satışları Nisan ayında %16,6 düştü

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 09:13:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Nisan ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 591.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 709.000 adet olan Mart ayı satış rakamlarının %16,6 ve 809.000 adet olan 2021 yılı Nisan ayı rakamlarının ise %26,9 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 570.300$ seviyesinde yer aldı.

Nisan sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 444.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 9 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika inşaat 

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