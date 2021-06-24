ABD'de yeni konut satışları Mayıs ayında %5,9 düştü

Perşembe, 24 Haziran 2021 09:19:11 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan göre, Mayıs ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 769.000 adet oldu.

Bu rakam, revize edilmiş haliyle 817.000 adet olan Nisan ayı satış rakamlarının %5,9 altında yer alırken, 704.000 adet olan 2020 yılı Mayıs ayı rakamlarının %9,2 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 374.400$ olurken, ortalama satış fiyatı ise 430.600$ seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 330.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 5,1 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.