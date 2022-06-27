ABD'de yeni konut satışları Mayıs ayında %10,7 arttı

Pazartesi, 27 Haziran 2022 09:10:38 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Mayıs ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 696.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 629.000 adet olan Nisan ayı satış rakamlarının %10,7 üzerinde ve 740.000 adet olan 2021 yılı Mayıs ayı rakamlarının ise %5,9 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 511.400$ seviyesinde yer aldı.

Mayıs sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 444.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 7,7 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.