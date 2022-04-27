ABD'de yeni konut satışları Mart ayında %8,6 düştü

Çarşamba, 27 Nisan 2022 09:18:46 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Mart ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 763.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 835.000 adet olan Şubat ayı satış rakamlarının %8,6 ve 873.000 adet olan 2021 yılı Mart ayı rakamlarının ise %12,6 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 523.900$ seviyesinde yer aldı.

Mart sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 407.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 6,4 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.