ABD'de yeni konut satışları Mart ayında %20,7 arttı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:25:07 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Mart ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 1.021.000 adet oldu.

Bu rakam, revize edilmiş haliyle 846.000 adet olan Şubat ayı satış rakamlarının %20,7 üzerinde yer alırken, 612.000 adet olan 2020 yılı Mart ayı rakamlarının %66,8 üzerinde bulunuyor.

Bu yıl Mart ayında ortalama yeni konut satış fiyatları 397.800$ oldu.

Mart ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının 307.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 3,6 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.