ABD'de yeni konut satışları Kasım ayında %11 düştü

Perşembe, 24 Aralık 2020 09:48:55 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Kasım ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 841.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 945.000 adet olan Ekim ayı satış rakamlarının %11 altında yer alırken, 696.000 adet olan 2019 yılı Kasım ayı rakamlarının %20,8 üstünde bulunuyor.

2020 yılının Kasım ayında ortalama yeni konut satış fiyatları 390.100$ oldu.

Kasım ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının 286.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 4,1 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.