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ABD'de yeni konut satışları Haziran ayında %8,1 azaldı

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 09:11:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Haziran ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 590.000 adet oldu.

Bu rakam revize edilmiş haliyle 642.000 adet olan Mayıs ayı satış rakamlarının %8,1 ve 714.000 adet olan 2021 yılı Haziran ayı rakamlarının ise %17,4 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 456.800$ seviyesinde yer aldı.

Haziran sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 457.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 9,3 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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