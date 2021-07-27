ABD'de yeni konut satışları Haziran ayında %6,6 düştü

Salı, 27 Temmuz 2021 10:18:45 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Haziran ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 676.000 adet oldu.

Bu rakam, revize edilmiş haliyle 724.000 adet olan Mayıs ayı satış rakamlarının %6,6 altında bulunurken, 839.000 adet olan 2020 yılı Haziran ayı rakamlarının ise %19,4 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 361.800$ olurken, ortalama satış fiyatı ise 428.700$ seviyesinde yer aldı.

Haziran ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 353.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 6,3 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.