ABD'de yeni konut satışları Eylül ayında %3,5 düştü

Salı, 27 Ekim 2020 10:57:28 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Eylül ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 959.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 994.000 adet olan Ağustos ayı satış rakamlarının %3,5 altında yer alırken, 726.000 adet olan 2019 yılı Eylül ayı rakamlarının %32,1 üstünde bulunuyor.

2020 yılının Eylül ayında ortalama yeni konut satış fiyatları 405.400$ oldu.

Eylül ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının 284.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 3,6 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.