ABD'de yeni konut satışları Eylül ayında %14 arttı

Çarşamba, 27 Ekim 2021 09:08:49 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Eylül ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 800.000 adet oldu.

Bu rakam, revize edilmiş haliyle 702.000 adet olan Ağustos ayı satış rakamlarının %14 üzerinde bulunurken, 971.000 adet olan 2020 yılı Eylül ayı rakamlarının ise %17,6 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 451.700$ seviyesinde yer aldı.

Eylül ayı sonunda, satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 379.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 5,7 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.