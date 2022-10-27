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ABD’de yeni konut satışları Eylül ayında %10,9 azaldı

Perşembe, 27 Ekim 2022 09:06:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Eylül ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 603.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 677.000 adet olan Ağustos ayı satış rakamlarının %10,9 ve 732.000 adet olan 2021 yılı Eylül ayı rakamlarının ise %17,6 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 517.700$ seviyesinde yer aldı.

Eylül sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 462.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 9,2 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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