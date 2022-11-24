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ABD’de yeni konut satışları Ekim ayında %7,5 arttı

Perşembe, 24 Kasım 2022 09:20:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 632.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 588.000 adet olan Eylül ayı satış rakamlarının %7,5 üzerinde ve 671.000 adet olan 2021 yılı Ekim ayı rakamlarının ise %5,8 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda ortalama yeni konut satış fiyatları 544.000$ seviyesinde yer aldı.

Ekim sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 470.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 8,9 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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