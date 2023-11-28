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ABD’de yeni konut satışları Ekim ayında %5,6 azaldı

Salı, 28 Kasım 2023 10:10:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 679.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 719.000 adet olan Eylül ayı satış rakamlarının %12,3 altında ve 577.000 adet olan 2022 yılı Ekim ayı rakamlarının ise %17,9 üzerinde yer alıyor. 

Söz konusu ayda ortalama yeni konut satış fiyatları 487.700$ seviyesinde yer aldı. 

Ekim sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 439.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 7,8 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor. 


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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