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ABD'de yeni konut satışları Ekim ayında %0,4 arttı

Perşembe, 25 Kasım 2021 09:13:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 745.000 adet oldu.

Bu rakam, revize edilmiş haliyle 742.000 adet olan Eylül ayı satış rakamlarının %0,4 üzerinde bulunurken, 969.000 adet olan 2020 yılı Ekim ayı rakamlarının ise %23,1 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 477.800$ seviyesinde yer aldı.

Ekim ayı sonunda, satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 389.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 6,3 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  inşaat  ABD  |  benzer haberler »


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