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ABD'de yeni konut satışları Ekim ayında %0,3 düştü

Perşembe, 26 Kasım 2020 11:46:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Ekim ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 999.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 1 milyon adet olan Eylül ayı satış rakamlarının %0,3 altında yer alırken, 706.000 adet olan 2019 yılı Ekim ayı rakamlarının %41,5 üstünde bulunuyor.

2020 yılının Ekim ayında ortalama yeni konut satış fiyatları 386.200$ oldu.

Ekim ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının 278.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 3,3 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  inşaat  |  benzer haberler »


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