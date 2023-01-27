﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de yeni konut satışları Aralık ayında artarken, yılın tamamında düştü

Cuma, 27 Ocak 2023 09:13:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Aralık ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 616.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 602.000 adet olan Kasım ayı satış rakamlarının %2,3 üzerinde ve 839.000 adet olan 2021 yılı Aralık ayı rakamlarının ise %26,6 altında yer alıyor.

Yılın tamamında yeni konut satışları 2021 yılında kaydedilen 771.000 adede kıyasla %16,4 düşüşle 644.000 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ortalama yeni konut satış fiyatları 528.400$ seviyesinde yer aldı.

Aralık sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 461.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 9 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de Aralık ayında izin verilen, inşası başlatılan ve inşası bitirilen konut sayısı düştü

20 Oca | Çelik Haberler

ABD’de inşaat maliyetleri Aralık ayında azaldı

19 Oca | Çelik Haberler

ABD inşaat sektöründe işsizlik oranı Aralık ayında şimdiye kadarki en düşük seviyede

10 Oca | Çelik Haberler

AGC: ABD’li müteahhitlerin yeni yıla yönelik beklentileri daha az iyimser

06 Oca | Çelik Haberler

ABD Ulaştırma Bakanlığı dört büyük köprü projesi için 2,1 milyar $’lık finansman açıkladı

05 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Kasım ayında %0,2 arttı

04 Oca | Çelik Haberler

ABD’de Kasım ayında izin verilen ve inşası başlatılan konut sayısı düştü

21 Ara | Çelik Haberler

ABD’de inşaat malzemelerinin fiyatı Kasım ayında %10,1 yükseldi

13 Ara | Çelik Haberler

ABD inşaat sektöründe istihdam Kasım ayında yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Ekim ayında %0,3 azaldı

02 Ara | Çelik Haberler