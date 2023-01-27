ABD’de yeni konut satışları Aralık ayında artarken, yılın tamamında düştü

Cuma, 27 Ocak 2023 09:13:05 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Aralık ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 616.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 602.000 adet olan Kasım ayı satış rakamlarının %2,3 üzerinde ve 839.000 adet olan 2021 yılı Aralık ayı rakamlarının ise %26,6 altında yer alıyor.

Yılın tamamında yeni konut satışları 2021 yılında kaydedilen 771.000 adede kıyasla %16,4 düşüşle 644.000 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ortalama yeni konut satış fiyatları 528.400$ seviyesinde yer aldı.

Aralık sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 461.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 9 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.