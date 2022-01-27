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ABD'de yeni konut satışları Aralık ayında artarken, yılın tamamında düştü

Perşembe, 27 Ocak 2022 09:29:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Aralık ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 811.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 725.000 adet olan Kasım ayı satış rakamlarının %11,9 üzerinde bulunurken, 943.000 adet olan 2020 yılı Aralık ayı rakamlarının ise %14 altında yer alıyor.

2021 yılının tamamında, yeni konut satışları yıllık %7,3 düşüşle 762.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 457.300$ seviyesinde yer aldı.

Aralık sonunda, satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 403.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 6 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: inşaat  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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