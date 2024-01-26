ABD’de yeni konut satışları Aralık ayında %8 arttı

Cuma, 26 Ocak 2024 10:02:08 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 664.000 adet oldu. Bu rakam revize edilmiş haliyle 615.000 adet olan Kasım ayı satış rakamlarının %8 ve 636.000 adet olan 2022 yılı Aralık ayı rakamlarının ise %4,4 üzerinde yer alıyor.

2023’te yıllık %4 artışla tahmini olarak 668.000 adet yeni konut satıldı.

Söz konusu ayda ortalama yeni konut satış fiyatları 487.300$ seviyesinde yer aldı.

Aralık ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 453.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 8,2 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.