ABD'de yeni konut satışları Aralık ayında %1,6 arttı

Cuma, 29 Ocak 2021 09:35:06 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Aralık ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 842.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 829.000 adet olan Kasım ayı satış rakamlarının %1,6 üzerinde yer alırken, 731.000 adet olan 2019 yılı Aralık ayı rakamlarının %15,2 üzerinde bulunuyor.

2020 yılının tamamında yeni konut satışları yıllık %18,8 artışla 811.000 adet seviyesinde yer aldı.

2020 yılının Aralık ayında ortalama yeni konut satış fiyatları 394.900$ oldu.

Aralık ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının 302.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 4,3 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.