﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD'de yeni konut satışları Aralık ayında %1,6 arttı

Cuma, 29 Ocak 2021 09:35:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Aralık ayı verileri eklendiğinde ABD'de tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 842.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş haliyle 829.000 adet olan Kasım ayı satış rakamlarının %1,6 üzerinde yer alırken, 731.000 adet olan 2019 yılı Aralık ayı rakamlarının %15,2 üzerinde bulunuyor.

2020 yılının tamamında yeni konut satışları yıllık %18,8 artışla 811.000 adet seviyesinde yer aldı.

2020 yılının Aralık ayında ortalama yeni konut satış fiyatları 394.900$ oldu.

Aralık ayı sonunda satışa hazır yeni konut sayısının 302.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 4,3 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.

 


Etiketler: inşaat  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Oca

Kanada’da inşaat izinlerinin değeri Aralık ayında %4,1 düştü
22  Oca

ABD’de Aralık ayında konut inşaat izinleri, başlangıç ve bitişleri arttı
11  Oca

ABD inşaat sektörü istihdamı sektördeki karamsarlığa rağmen Aralık ayında arttı
08  Oca

ABD'de çoğu müteahhit bu yıl inşaat talebinde daralma bekliyor
05  Oca

ABD inşaat harcamaları Kasım ayında %0,9 arttı