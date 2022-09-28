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ABD'de yeni konut satışları Ağustos ayında %28,8 arttı

Çarşamba, 28 Eylül 2022 09:14:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ağustos ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 685.000 adet oldu.

Bu rakam revize edilmiş haliyle 532.000 adet olan Temmuz ayı satış rakamlarının %28,8 üzerinde ve 686.000 adet olan 2021 yılı Ağustos ayı rakamlarının ise %0,1 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 521.800$ seviyesinde yer aldı.

Ağustos sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 461.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 8,1 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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