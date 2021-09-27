ABD'de yeni konut satışları Ağustos ayında %1,5 arttı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 09:18:27 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ağustos ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 740.000 adet oldu.

Bu rakam, revize edilmiş haliyle 729.000 adet olan Temmuz ayı satış rakamlarının %1,5 üzerinde bulunurken, 977.000 adet olan 2020 yılı Ağustos ayı rakamlarının ise %24,3 altında yer alıyor.

Söz konusu ayda, ortalama yeni konut satış fiyatları 443.200$ seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayı sonunda, satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 378.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı, talebi 6,1 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.