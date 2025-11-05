ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı - 45. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 31 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 546 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 125 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri 8 adet düşüşle 421 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 39 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 12 adet düşüşle 187 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 26 adet düşüş kaydetti.