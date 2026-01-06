 |  Giriş 
ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken Kanada’da geriledi - 54. hafta, 2025

Salı, 06 Ocak 2026 09:44:08 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 30 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 546 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşüşle 125 adet seviyesinde olurken, petrol sondaj kuleleri 3 adet artışla 412 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 43 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 17 adet düşüşle 101 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 7 adet artış kaydetti.


