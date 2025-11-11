 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’de...

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 46. hafta, 2025

Salı, 11 Kasım 2025 10:02:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 7 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 548 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 128 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 420 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 191 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 16 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyrederken, iç piyasa durgunluğunu koruyor

12 Kas | Boru

Erciyas Çelik Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydetti

12 Kas | Çelik Haberler

Interpipe ve ASOS Abu Dabi’de dikişsiz boru tesisi kuracak

11 Kas | Çelik Haberler

Vallourec'ten Ohio’daki tesisine 48 milyon $’lık boru işleme hattı yatırımı

11 Kas | Çelik Haberler

Borusan Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını artırdı, beklentiler yukarı yönlü

10 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %11,9 geriledi

07 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,5 düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Vallourec, TotalEnergies’in Irak’taki gaz projesine boru tedarikini artırıyor

07 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel ve Shell uzun vadeli OCTG boru tedarik anlaşmasını yeniledi

07 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları zayıf talebe ve maliyetlerin düşmesine bağlı olarak gevşedi

06 Kas | Boru

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis