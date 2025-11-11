ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 46. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 7 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 548 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 128 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 420 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 191 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 16 adet düşüş kaydetti.