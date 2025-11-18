ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da düştü - 47. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 14 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 549 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 125 adet seviyesine inerken, petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 420 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 35 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 188 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 12 adet düşüş kaydetti.