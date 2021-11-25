ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı tatil haftasında arttı

Perşembe, 25 Kasım 2021 09:20:05 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 24 Kasım tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı altı adet artışla 569 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı değişim göstermeyerek 102 adet seviyesinde yer almaya devam ederken, petrol sondaj kuleleri ise altı adet artarak 467 adet seviyesinde yer aldı. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 249 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 171 adet seviyesine yükselirken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 69 adet artış kaydetmiş oldu.