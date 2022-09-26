ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe yükseldi

Pazartesi, 26 Eylül 2022 09:11:15 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 23 Eylül tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 764 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşerek 160 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise üç adet artarak 602 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 243 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 215 adet seviyesine çıktı. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 53 adet artış kaydetmiş oldu.