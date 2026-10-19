ABD'de sondaj kulelerinin sayısı değişmezken, Kanada'da azaldı - 42. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 16 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 603 adet seviyesinde kaldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 133 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 459 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 55 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 217 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 19 adet artış kaydetti.