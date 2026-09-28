ABD'de ve Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı artış gösterdi - 39. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 25 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 599 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 135 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 455 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 50 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet artışla 208 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 18 adet artış kaydetti.