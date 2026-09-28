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ABD'de ve Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı artış gösterdi - 39. Hafta, 2026

Pazartesi, 28 Eylül 2026 10:47:31 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 25 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 599 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 135 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 455 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 50 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet artışla 208 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 18 adet artış kaydetti.

Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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