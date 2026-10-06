ABD'de sondaj kulelerinin sayısı azalırken, Kanada'da arttı - 40. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 2 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 598 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 133 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 456 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 49 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 8 adet artışla 216 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 26 adet artış kaydetti.