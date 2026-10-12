ABD'de ve Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı arttı - 41. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 9 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 603 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 132 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 6 adet artışla 462 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 56 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet artışla 222 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 29 adet artış kaydetti.