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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe düştü

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 09:15:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 5 Ağustos tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşerek 764 adet seviyesine geriledi. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı dört adet artışla 161 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise yedi adet düşerek 598 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 273 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 203 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 47 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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