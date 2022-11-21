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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe arttı

Pazartesi, 21 Kasım 2022 09:02:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 18 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı üç adet artışla 782 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 157 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise bir adet artışla 623 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 219 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 201 adet seviyesine çıktı. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 34 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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