ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık hafifçe arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 22 Temmuz tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı iki adet artarak 758 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 155 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise değişiklik göstermeyerek 599 adet seviyesinde yer almaya devam etti. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 267 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 195 adet seviyesine çıkarken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 46 adet artış kaydetmiş oldu.