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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşüş gösterdi

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 09:14:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 12 Ağustos tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 763 adet seviyesine geriledi. Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 160 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise üç adet artarak 601 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 262 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı iki adet düşerek 201 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 37 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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