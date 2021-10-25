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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşüş gösterdi

Pazartesi, 25 Ekim 2021 09:17:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 22 Ekim tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 542 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 99 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri ise iki adet düşerek 443 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı yıllık 255 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı dört adet düşerek 164 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 81 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  boru  Kanada  ABD  borular  |  benzer haberler »


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