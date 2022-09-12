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ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık düştü

Pazartesi, 12 Eylül 2022 11:25:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 9 Eylül tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 759 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 166 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise beş adet düşerek 591 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 256 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşerek 205 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 62 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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