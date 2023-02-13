﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış kaydetti

Pazartesi, 13 Şubat 2023 09:12:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 10 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 761 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı sekiz adet düşüşle 150 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise 10 adet artışla 609 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 126 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 250 adet seviyesine çıktı. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin standart boru ithalatı Aralık ayında %15,3 düştü

13 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe düştü

10 Şub | Boru

ABD’nin hat borusu ithalatı Aralık ayında %46,8 arttı

10 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı Aralık ayında %28,1 arttı

09 Şub | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann 232. Madde kapsamında yaptığı vergilerin geri ödenmesi davasını kazandı

08 Şub | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları sabit

08 Şub | Boru

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Kasım döneminde %31,5 arttı

07 Şub | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %24,3 yükseldi

07 Şub | Çelik Haberler

Benteler Group boru üreticisinin Tenaris’e satışını iptal etti

07 Şub | Çelik Haberler

SeAH Gulf Special Steel Industries paslanmaz dikişsiz boru tesisinin inşasına başladı

06 Şub | Çelik Haberler