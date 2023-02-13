ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış kaydetti

Pazartesi, 13 Şubat 2023 09:12:51 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 10 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı iki adet artışla 761 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı sekiz adet düşüşle 150 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise 10 adet artışla 609 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 126 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artarak 250 adet seviyesine çıktı. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet artış kaydetmiş oldu.